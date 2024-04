«Tatort»-Nackedei Tobias van Dieken: Feedback war «meist jugendfrei»

Am Sonntag (7. April, 20:15 Uhr, ZDF) ist er in der ersten von zwei neuen Folgen der erfolgreichen TV–Reihe «Familie Anders» zu sehen. Darin spielt er Alexej Kasabian, den neuen Freund von Paula Anders (Bettina Burchard, 37), die wiederum Mutter und Noch–Ehefrau in der titelgebenden Patchwork–Familie ist. Wie das Feedback nach dem «Tatort» und den «Familie Anders»–Filmen war, verrät er im Interview mit spot on news. Dabei erklärt der gebürtige Bonner auch, was er von Paartherapie hält und wie Patchwork klappen kann.