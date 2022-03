«Tatort: Propheteus»: Ausserirdische im neuen Münster-Krimi

Darum geht es im «Tatort: Propheteus»

Was wie eine ganz «normale» Mordermittlung beginnt, zieht immer weitere Kreise: Der kaufsüchtige Magnus Rosponi wird erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden. Doch weder seine fröhlichen Bowlingfreunde noch Boernes Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch, 51), die in dem Toten einen Jugendschwarm erkennt, können sich erklären, wieso der beliebte Mann sterben musste.