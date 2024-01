«Tatort Pyramide»: Lohnt sich das Einschalten beim neuen Köln-Krimi?

Warum die Drehbuchautoren Arne Nolting (geb. 1972) und Jan Martin Scharf (geb. 1974) nicht auf eine klassisch–lineare Erzählweise gesetzt haben, sondern episodenhaft in acht betitelten Rückblenden erzählen, hat einen Grund: «Bei einem Kriminalfall interessiert uns neben dessen Aufklärung mindestens genauso sehr, wie es überhaupt zu der Tat gekommen ist. Denn in der Vorgeschichte liegt das Drama, das den menschlichen Abgrund – oder die Not und Verzweiflung freilegt, die zu einem Mord führen. Die Erzählstruktur mit Flashback–Episoden erlaubt es uns, bei diesem Drama hautnah dabei zu sein», so Scharf.