«Tatort Pyramide»: Warum verfallen Menschen Verführern wie Komann?

«Ist es wirklich schlecht, mehr haben zu wollen als alle anderen?» Oder: «Erfolg zieht noch mehr Erfolg an.» Oder: «Kommt raus aus eurer Opferrolle.» – Mit Floskeln wie diesen motiviert «Concreta»–Firmengründer Christopher Komann (Robin Sondermann, 40) im «Tatort: Pyramide» (14.1., 20:15 Uhr, das Erste) seine zumeist männlichen Mitarbeiter. Sie alle streben nach Macht, Geld, tollen Häusern und dicken Autos. In Wahrheit ist die Erfüllung dieser Träume aber nur der Spitze solcher Schneeballsysteme vorbehalten. Daher stellt sich in diesem Krimi unter anderem die Frage, ob alles, was legal ist, auch legitim ist?