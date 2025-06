«Tatort: Rapunzel»: Vorschau auf den neuen Zürich-Krimi

Was als nächtlicher Schockmoment beginnt – Vanessa Tomasi (Elena Flury), die Tochter des Star–Coiffeurs Marco Tomasi (Bruno Cathomas), allein auf dem Heimweg, verfolgt und schliesslich entführt – mündet in einem komplexen Drama, das weit über Zürich hinausweist: von Haarspenden aus Indien bis hin zu koscheren Scheiteln für jüdische Frauen. Als sich herausstellt, dass das Opfer bei Perückenmacherin Aurora Schneider (Staphanie Japp) und damit in genau dieser Branche arbeitete, geraten nicht nur der «Magestic Hair»–Unternehmenschef Rudolf von Landegg (Matthias Schoch) und seine Frau Else von Landegg (Pascale Pfeuti) ins Visier, sondern auch Vanessas trauernde Freundin Lynn Fischer (Elsa Langnäse). Und die Zeit drängt, denn ein weiteres Verbrechen kündigt sich an...