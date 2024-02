«Tatort: Reifezeugnis»: Nastassja Kinski geht gegen Nacktszenen vor

Die bei den Dreharbeiten erst 15–jährige Tochter der streitbaren Schauspiel–Legende Klaus Kinski (1926–1991) verkörperte in «Reifezeugnis» die 17–jährige Schülerin Sina Wolf, die sich in ihren verheirateten Lehrer Helmut Fichte (Christian Quadflieg, 1945–2023) verliebt. Eine Liebesszene zwischen den beiden, in der auch viel nackte Haut gezeigt wird, sorgte schon bei der ersten Ausstrahlung am 27. März 1977 für mächtig viel Aufregung.