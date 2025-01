«Tatort: Restschuld»: Persönliche Erfahrung war die Inspiration

Sie habe das Problem glücklicherweise schnell aus der Welt schaffen können – allerdings habe nicht jeder dieses Glück, wie auch Hauptdarsteller Klaus J. Behrendt feststellt: «Das Thema mit der Schuldenfalle ist ein gesellschaftliches Problem. Mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ob aus Leichtsinn, Unwissenheit, durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder persönliche Schicksalsschläge... Eigentlich kann es fast jeden treffen.» Besonders schlimm sei es, wenn man durch stetig neue Kredite immer tiefer in die Schuldenfalle gerate, «so wie es auch den zum Teil ohne Schuld in Not geratenen Menschen in diesem ‹Tatort› ergangen ist.»