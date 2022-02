«Tatort: Saras Geständnis»: So ist der neue Schwarzwald-Krimi

Darum geht's im Krimi

Nach vier Jahren Haft wegen Totschlags an ihrem Vater - ein Verbrechen, das sie gestanden hat - will Verlagserbin Sara Manzer (Johanna Wokalek, 46) nach vorne schauen. Sie hat Unterstützung für ihr neues Leben - in erster Linie von ihrer Freundin Marlene Hopp (Sophie Lutz, 39), die sie bei sich in der Wohnung aufnimmt. Sara, die durch die Haftzeit vom ausschweifend feiernden Partygirl zu einer zurückhaltenden Frau geworden ist, will die Erinnerungen abschütteln und sich neu orientieren.