«Tatort: Sashimi Spezial»: Lohnt sich der Fahrradkurier-Krimi?

Darum geht's in «Tatort: Sashimi Spezial»

Ein junger Fahrradkurier wird überfahren – zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus. Doch Odenthal und Stern zweifeln an der Zufälligkeit und stossen bei ihren Nachforschungen auf das selbstverwaltete Lieferkollektiv «Velopunks». Zwischen Idealismus, Überforderung und Selbstausbeutung versuchen dessen Mitglieder, ihren alternativen Arbeitsalltag aufrechtzuerhalten. Johanna schwingt sich kurzerhand selbst aufs Rad und ermittelt Undercover – sehr zum Unmut ihrer Kollegin...