«Tatort: Schattenkinder»: So wird der neue Zürich-Krimi

Die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott sind sich auch im dritten Fall nicht unbedingt grün. Grandjean weiss immer noch nicht, ob sie Ott vertrauen kann - dieser Umstand hängt wie eine dunkle Wolke über den beiden. In diesem «Tatort» steht klar der Fall im Vordergrund, weshalb die beiden Charaktere wenig Platz erhalten. Nur Ott kommt man in diesem Krimi etwas näher, erfährt Details aus ihrer Vergangenheit - was ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Nichtsdestotrotz sind die beiden für das Fernsehpublikum weiterhin nicht ganz greifbar. Die Figuren werden auch im dritten Einsatz noch nicht wirklich erklärt, was schade ist.