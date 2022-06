«Tatort: Schattenleben»: So wird der neue Falke-Grosz-Krimi

Interessant ist an dem Film auch der wahre Kern: eine Polizistin, die verdeckt in der linksradikalen Szene ermittelt. In Hamburg sind vor Jahren Ermittlerinnen aufgeflogen, die ins autonome Zentrum «Rote Flora» eingeschleust wurden. Einige von ihnen sollen auch Liebesbeziehungen mit Aktivisten eingegangen sein. Diese Umstände wurden später kritisiert, ein Verfahren gab es allerdings nie. «Wegen dieser Leerstellen war für uns von Beginn an klar: Wir wollten nicht die Fälle der Roten Flora nacherzählen», erklärt Autorin Fakler. Ein weiterer Grund, warum die Story so glaubwürdig daherkommt, ist sicherlich auch Rafael Behr (64). Der Hamburger Professor für Polizeiwissenschaften stand der Produktion als Fachberater zur Seite.