«Tatort: Schau mich an»: Sammy Scheuritzel spielt den grausamen Killer

Von «Wickie und die starken Männer» bis «Legend of Wacken»

Der im August 1998 in Berlin geborene Schauspieler machte bereits im vergangenen Jahr von sich reden, als er in der Miniserie «Legend of Wacken» (2023, RTL+) den jungen Festivalgründer Holger Hübner (57) mimte – die ältere Version verkörperte Ex–«Polizeiruf 110»–Star Charly Hübner (51). «Wir wissen, dass ihr sehnsüchtig darauf gewartet habt, genau wie wir», schrieb sein Management damals zu einem Clip des Sechsteilers.