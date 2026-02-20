«Tatort: Schmerz»: So wird der letzte Fall mit Stefanie Reinsperger

Unterm Strich ist «Schmerz» kein leichter Krimi, sondern ein intensiver Beitrag, der noch einmal zeigt, wofür der Dortmunder «Tatort» steht – und der einen prägenden Charakter würdig verabschiedet. Ein kleines Aber bleibt jedoch: Wer die letzten Dortmunder Folgen nicht kennt und die Entwicklungen der Figuren nicht parat hat, wird stellenweise seine Probleme bekommen, da mehrere Handlungsstränge ineinander laufen. Das kann für Gelegenheits–«Tatort»–Geniesser dann doch etwas verwirrend wirken.