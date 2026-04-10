«Tatort: Showtime»: Mord hinter den Kulissen der Kindersendung

Kultstatus trifft toxisches Klima

Frank Anders – sensationell verkörpert von Comedy–Star Max Giermann (50) – ist das Gesicht von «Sachen und Lachen», einer über Jahrzehnte aufgebauten Institution im Kinderfernsehen, die er gemeinsam mit Ehefrau und Produzentin Caro (Silvina Buchbauer, 53) moderiert. Das Kernteam ist seit Beginn dasselbe, die Zuschauerzahlen konstant, der Kultstatus gesichert. Doch was auf dem Bildschirm nach heiler Welt aussieht, entpuppt sich im Studio als das genaue Gegenteil. Frank Anders dominiert die Produktion nach Lust und Laune – und schafft damit ein toxisches Arbeitsklima, das man in einer Kindersendung nicht erwarten würde.