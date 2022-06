«Tatort»-Sommerpause steht an: Das waren die Highlights des Jahres

Die beiden Filme bis zur Sommerpause 2022

Am kommenden Sonntag, den 26. Juni, wird der letzte «Tatort» ausgestrahlt. Die Mainzer Kommissare Ellen Berlinger (Heike Makatsch, 50) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg, 50) ermitteln in «In seinen Augen» im Fall einer verstorbenen, steinreichen Best Agerin, denn Berlinger glaubt nicht an einen Insulinschock...