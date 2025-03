«Tatort»-Star am Nockherberg: Eli Wasserscheid parodiert Dorothee Bär

Kurz vor dem Bühnenauftritt vor der versammelten Politprominenz müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler allerdings erstmal ihr Lampenfieber in den Griff bekommen. Eli Wasserscheid hilft die Erfahrung: «Atmen, atmen, atmen ... und nach 20 Jahren im Beruf weiss ich: Wenn's mal losgegangen ist, hat man so viel zu tun, dann ist keine Zeit mehr für Lampenfieber», sagt die Künstlerin, die ihre Ausbildung an der «Neuen Münchner Schauspielschule» absolvierte und seit 2010 festes Ensemblemitglied am Metropoltheater in München ist. Neben ihren Auftritten im Franken–«Tatort» ist sie auch als Jessie in den beliebten Eberhoferkrimi–Verfilmungen zu sehen.