«Tatort»-Star Jasna Fritzi Bauer gibt Liebes-Aus mit Partnerin bekannt

«Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist»

Offenbar war dieses Statement nicht abgesprochen. Denn Katharina Zorn schrieb am Dienstagmorgen wiederum in ihrer Instagram–Story: «Heute morgen bin ich aufgewacht und das Leben war anders.» Ihr Handy sei aus gewesen und sie sei von «unglaublich vielen Nachrichten aus verschiedensten Ecken von Freunden und Fremden» überwältigt worden. Dann betonte sie: «Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung & dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen.»