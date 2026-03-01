«Tatort»-Star Lisa Bitter: Vom Biologiestudium zur Krimi-Ermittlerin

Lisa Bitter kam 1984 in Erlangen zur Welt und wuchs im fränkischen Herzogenaurach auf. Schon als Jugendliche zog es sie in zwei ganz unterschiedliche Richtungen: Auf der einen Seite betrieb sie Leichtathletik als Leistungssport, auf der anderen entdeckte sie in der Theater–AG ihrer Schule die Liebe zur Bühne. Nach dem Abitur schlug sie zunächst einen akademischen Weg ein und schrieb sich für Biologie in Düsseldorf ein, ehe sie zu Kulturwissenschaften und Journalistik nach Leipzig wechselte.