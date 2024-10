«Tatort»-Star Martin Brambach ist Opa geworden

Alle «Tatort»–Fans brauchen sich aber keine Sorgen zu machen. Seit 2016 spielt er dort im Dresdner «Tatort»–Team den kauzigen Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel – und daran wird sich wohl auch nicht so schnell etwas ändern: «Ich hoffe, dass wir mit unserem Dresdner ‹Tatort› die Zuschauer noch ein paar Jahre unterhalten dürfen.» Es gebe in seiner Stadt noch «genug spannende Geschichten» zu erzählen. Obwohl er bereits einen Rentenbescheid bekommen habe, denke er noch nicht an den Ruhestand: «Wenn man freischaffend ist, mit vielen wechselnden Arbeitgebern und zum Teil auf Rechnung seinen Lebensunterhalt verdient, ist der Rentenbescheid bei vielen Schauspielern am Ende nicht wirklich üppig.»