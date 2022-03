«Tatort»-Star Richy Müller gibt Hauptrolle in «Notre Dame»

Richy Müller «erfüllt den Raum»

«Es ist ein Phänomen. Richy Müller betritt die Bühne und erfüllt den Raum. Aber das genau ist ein Teil seines Geheimnisses. Er ist in der Lage, in seine Rollen einzutauchen, ohne sich zu verstellen», freut sich Hinkel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, über die Verpflichtung Müllers. Der Schauspielstar sei klug und habe Humor, was eine «wundervolle, seltene Kombination» sei.