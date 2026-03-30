«Tatort»-Stars Nemec und Wachtveitl erhalten Krimi-Ehrenpreis

Die Jury erklärte weiter: «Man glaubte diesen lebensklugen Männern, dass sie die Welt besser machen wollten und doch wussten, dass es nie ganz gelingen würde. Perfekt in ihrem fein austarierten Zusammenspiel, in dem es Raum für eine Menschlichkeit gab, die sich nicht auftrumpfend nach vorn drängte. Sie gehörte immer zu ihrem Wesen, selbstverständlich und natürlich.»