«Tatort»-Stars Nemec und Wachtveitl erhalten Krimi-Ehrenpreis

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) erhalten zu ihrem «Tatort»–Abschied eine Auszeichnung. Das Deutsche FernsehKrimi–Festival feiert die Schauspieler mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste um den deutschen Fernsehkrimi.
Als «Tatort»–Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr gehören die beiden TV–Stars zu den bekanntesten Ermittlern im deutschsprachigen Fernsehen. Am Ostersonntag und Ostermontag (5. und 6. April 2026, 20:15 Uhr, das Erste) verabschieden sich die beiden Münchner Ermittler nach 35 Jahren und 100 Fällen.
«Perfekt in ihrem fein austarierten Zusammenspiel»
In der Jurybegründung heisst es einer Mitteilung zufolge von Filmjournalist Knut Elstermann, Produzentin Liane Jessen und Festivalleiterin Cathrin Ehrlich: «Freundlichkeit und Gelassenheit – seltene Eigenschaften. Und selten für moderne Ermittler im Krimi–Genre. Und doch gibt es einen Ort und zwei Menschen, die diese Eigenschaften leben durften – Ivo und Franz, zwei Kommissare im bayerischen Tatort. 35 Jahre lang haben Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl grossartig ihre Rollen gespielt, immer leidenschaftlich mit ihren Fällen verbunden.»
Die Jury erklärte weiter: «Man glaubte diesen lebensklugen Männern, dass sie die Welt besser machen wollten und doch wussten, dass es nie ganz gelingen würde. Perfekt in ihrem fein austarierten Zusammenspiel, in dem es Raum für eine Menschlichkeit gab, die sich nicht auftrumpfend nach vorn drängte. Sie gehörte immer zu ihrem Wesen, selbstverständlich und natürlich.»
Das 22. Deutsche FernsehKrimi–Festival findet vom 3. bis 10. Mai 2026 in Wiesbaden statt. Der Ehrenpreis wird am 3. Mai um 18 Uhr in der Caligari FilmBühne übergeben. Die Auszeichnung für besondere Verdienste um den Fernsehkrimi wird seit 2019 verliehen. Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind Ulrike Folkerts, Matthias Brandt und Barbara Auer, Eoin Moore, Anna Schudt, Alexander Held, Adele Neuhauser und Armin Rohde.
Darum geht es in «Unvergänglich»
Im letzten Fall von Ivo Batic und Franz Leitmayr mit dem Titel «Unvergänglich» wird es noch einmal richtig ungemütlich: Vier Tage vor ihrer Pensionierung taucht tief unter der Stadt eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche auf – an einem Ort, zu dem Normalsterbliche gar keinen Zutritt haben. Für Batic und Leitmayr beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.