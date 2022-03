«Tatort: Tyrannenmord»: So wird der neue Falke-Krimi

Doch im weiteren Verlauf des Films hat der neue Fall von Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 54) und Julia Grosz (Franziska Weisz, 41) nichts mit den brandaktuellen Entwicklungen in der Weltpolitik gemein, aktuell und politisch ist er dennoch in jeder Sekunde. Wer allerdings grosser Fan von Schauspielerin Weisz ist, wird etwas enttäuscht: Ihre Rolle ist in «Tyrannenmord» sehr überschaubar. In weiten Teilen des Films ermittelt Falke ohne seine Stammpartnerin.