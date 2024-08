«Tatort» und «Polizeiruf 110»: Neue Saison startet erst im September

Zwei weitere Gastrollen sind ebenfalls bemerkenswert: Edita Malovcic (46), die in vier Til–Schweiger–«Tatorten» von 2013 bis 2016 die Staatsanwältin Hanna Lennerz spielte, wird im neuen Wien–Krimi als Mutter des Opfers zu sehen sein. Und Hary Prinz (58), der seit 2014 den Chefermittler in den Steirerkrimis verkörpert und seit 2015 im Ermittlerteam der Krimireihe «Die Toten vom Bodensee» ist, wird in «Deine Mutter» als mit allen Wassern gewaschener Unterweltboss zu sehen sein.