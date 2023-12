«Tatort» und «Polizeiruf» 2023: Grosse Veränderungen in den Teams

Die Rolle der Kommissarin Julia Grosz habe eine «spannende Entwicklung durchlaufen», sei nun aber auserzählt. Mit diesen Worten begründete der NDR–Fiction–Chef im September das überraschende Aus von Franziska Weisz (43) beim «Tatort» nach 13 Fälle in sieben Jahren. Am Neujahrstag 2024 wird sie im «Tatort: Was bleibt» letztmalig an der Seite von Schauspieler Wotan Wilke Möhring (56) alias Kommissar Thorsten Falke zu sehen sein. Wen Falke nach den zwei Solo–Folgen als neuen festen Partner oder Partnerin an die Seite gestellt bekommt, will der Sender zu einem späteren Zeitpunkt verraten.