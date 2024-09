«Tatort» und «Polizeiruf»: Die Saison startet mit diesen sieben Krimis

In der Nähe von Eberswalde wird am Ufer des Finowkanals eine polnische Studentin der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung tot in einem Kanu aufgefunden. Sie arbeitet an ihrer Masterarbeit über die Nutzung der Wasserstrassen und den Eberswalder Hafen. Die Kommissare ermitteln entlang der alten Wasserstrasse in einem Schiffshebewerk, in besagtem Hafen und in einem Kanuclub. In Letzterem hatte am Abend zuvor ein Professor der Hochschule mit Studentinnen und Studenten seinen Geburtstag gefeiert – das spätere Opfer war auch dabei. Als Rogov und Ross das Handy der Toten auswerten, stossen sie auf eine ernstzunehmende Spur.