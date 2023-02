«Tatort: Unten im Tal»: Was genau versteht man unter einem Cold Case?

Cold Case: Ein Begriff aus den USA

Der Begriff stammt aus den USA, wo erste reine Cold Case Units beim FBI schon in den 90er-Jahren gegründet wurden, damit solche Fälle nicht in der täglichen Praxis untergehen und weiter im Fokus der Behörden bleiben. In Deutschland sind solche Einheiten noch immer nicht flächendeckend gegründet worden, jedoch rückten diese Cold Cases auch durch medialen Druck in den vergangenen Jahren immer mehr in den Vordergrund. Nichtverjährte, unaufgeklärte Verbrechen werden also auch im Rahmen der normalen Polizeistrukturen bundesweit weiter bearbeitet.