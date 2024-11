«Tatort: Unter Feuer»: Woher kennt man Schauspieler Andreas Lust?

Andreas Lust wurde am 20. März 1967 in Wien geboren und studierte zunächst bereits ab seinem 16. Lebensjahr sein Handwerk am Konservatorium der Stadt Wien, später auch am Mozarteum in Salzburg. Nach vielen Jahren an zahlreichen renommierten Theatern seines Heimatlandes – und teilweise auch in Deutschland – führte ihn sein Weg erst Mitte der 90er–Jahre zum Film. Sein Debüt gab Lust tatsächlich erst im Jahr 1994 in Wolfgang Murnbergers (63) «Ich gelobe».