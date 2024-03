«Tatort: Unter Gärtnern»: Ein Münster-Krimi voller spannender Twists

Und während Prof. Boerne in der Rechtsmedizin fachkundig an der genauen Todesursache arbeitet, fällt seiner Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch, 53) eine Unregelmässigkeit in Sabines Garten–Parzelle auf, die das Team zu Ermittlungen in eine komplett neue Richtung führt...