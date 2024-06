«Tatort»-Urgestein feiert Geburtstag: Miroslav Nemec wird 70

Miroslav Nemec (70) hat als «Tatort»–Kommissar Geschichte geschrieben. Seit 1991 ist er als Ivo Batic an der Seite von Franz Leitmayr alias Udo Wachtveitl (65) im Münchner «Tatort» zu sehen. Mit seiner Rolle als gerechtigkeitsliebender Kommissar aus dem ehemaligen Jugoslawien spielt er sich in jedem seiner Sonntagskrimis erneut in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach 100 Fällen und 35 Jahren wird 2025 Schluss sein für das Duo aus Bayern. Am 26. Juni feiert Miroslav Nemec aber erst mal seinen 7o. Geburtstag. Doch an Rente denkt er nach dem letzten «Tatort» noch lange nicht.