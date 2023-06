«Tatort» verabschiedet sich als Quotensieger in die Sommerpause

Am Sonntagabend (18. Juni) hatten die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer unter anderem die Wahl zwischen dem Stuttgart-Krimi «Tatort: Die Nacht der Kommissare» im Ersten und dem Finale der Nations League bei RTL. Ungleich des Duells zwischen Spanien und Kroatien, das erst tief in der Nacht per Elfmeterschiessen entschieden wurde, ging der «Tatort» in der Quotengunst als eindeutiger Sieger hervor. Das zeigen die offiziellen Zahlen, ermittelt von der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK.