«Tatort: Vier Leben»: Woher kennt man die Aktivistin Soraya Barakzay?

Für Pegah Ferydoni, die einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Yağmur Öztürk in «Türkisch für Anfänger» bekannt wurde, bedeutet die «Tatort»–Rolle eine weitere Facette in ihrer vielseitigen Karriere. Für ihre Darstellung des strenggläubigen muslimischen Teenagers in der ARD–Kultserie wurde sie 2006 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Serie/Beste Schauspieler Serie» ausgezeichnet. 2007 folgte der renommierte Adolf–Grimme–Preis. Nach Serien wie «SOKO Hamburg», wo sie von 2019 bis 2022 als Erste Kriminalhauptkommissarin Sarah Khan zu sehen war, war sie auch in einigen grossen Kinoleinwand–Produktionen zu sehen.