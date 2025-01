«Tatort»-Vorschau 2025: Grosse Abschiede stehen an

Drei Jahre später startete neben dem Münsteraner Team auch Charlotte Lindholm in den Dienst. Von 2002 bis 2017 ermittelte sie in Hannover, von 2019 bis 2024 in Göttingen und in diesem Jahr kehrt sie mit der Episode «Tatort: Königin» nach Hannover zurück. Verkörpert wird die Hauptkommissarin von Maria Furtwängler (58).