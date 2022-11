«Tatort» vs. Fussball-WM: Wie geht es mit dem Sonntagskrimi weiter?

Der darauffolge Sonntag hält dann wieder eine Erstausstrahlung bereit - und einen Abschied. Mit dem «Polizeiruf 110: Am Abgrund» aus Brandenburg verabschiedet sich am 11. Dezember der deutsch-polnische Ermittler Adam Raczek (Lucas Gregorowicz,46) als Kriminalhauptkommissar: Die polnische Geologin Magdalena Nowak wird tot in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes Fehlow am Rande eines ehemaligen Braunkohlegebiets gefunden. Sie arbeitete an einem Bodengutachten zur Renaturierung des ehemaligen Abbaugebiets, das touristisch erschlossen werden soll. Als bei einer Rutschung unweit des ersten Tatorts eine weitere Leiche auftaucht, müssen Kommissar Raczek und Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 36) herausfinden, ob ein Zusammenhang zwischen den zeitlich weit auseinanderliegenden Taten besteht...