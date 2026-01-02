«Tatort» vs. «Traumschiff»: Wer ist der Quotensieger an Neujahr?

Übrigens: Beide Formate mussten sich an diesem Abend einer Sondersendung geschlagen geben. Der «Brennpunkt» zur Brandkatastrophe in der Schweiz, bei der Stand heute rund 40 Menschen ums Leben kamen, erreichte 7,17 Millionen Zuschauer und war damit die meistgesehene Sendung des Tages. Die «Tagesschau» kam auf 7,14 Millionen – ein Beleg dafür, dass das Informationsbedürfnis der Deutschen an diesem tragischen Neujahrstag gross war.