«Tatort: Was ihr nicht seht»: Wie verbreitet sind K.o.-Tropfen?

Da dieser Wirkstoff jedoch schwer zu beschaffen und zudem relativ gut im Blut nachzuweisen ist, greifen die Täter mittlerweile in der Regel auf andere Mittel zurück. In einem Grossteil der Fälle kommt heute das Narkosemittel GHB (Gammahydroxybuttersäure) zum Einsatz, oft auch in seiner chemischen Vorstufe GBL (Gammabutyrolacton). Während GBL seit 2002 unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, ist der Besitz von GBL, das unter anderem als Lösungsmittel in der chemischen Industrie verwendet wird, bisher weiterhin legal. Beide Stoffe sind in Clubs auch als Partydroge (unter den Namen «G» oder «Liquid Ecstasy») verbreitet, da sie in geringerer Dosierung euphorisierend und enthemmend wirken.