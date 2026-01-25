«Tatort: Wenn man nur einen retten könnte»: Tijan Nije als Ermittler

Deshalb stürzte sich Nije auch tief in die Vorbereitung auf seine Rolle. Dazu schaute er sich diverse Krimis an und traf sich mit einem echten Kommissar, um dessen Berufsalltag kennenzulernen. «Da geht es dann auch um ganz kleine Dinge, wie das Duzen oder Siezen unter Kollegen bei der Polizei, das Verhalten vor Ort am Tatort oder die Befragung von Zeugen», so der Schauspieler. Der Kommissar war auch während der Dreharbeiten am Set dabei und beriet das Team.