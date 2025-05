«Tatort: Wir sind nicht zu fassen!»: Ausnahmezustand in Wien

Darum geht's im «Tatort: Wir sind nicht zu fassen!»

In Wien herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. Aggressive Protestzüge wollen das Regierungsviertel stürmen. Dafür müssen sie aber erst an der ebenfalls aggressiven Polizei vorbei. Am Ende bleibt ein Toter zurück: Der Student Jakob Volkmann (Tilmann Tuppy), der Verschwörungstheorien zugeneigt war und an vorderster Front gegen die Obrigkeit auf die Strasse ging.