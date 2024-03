«Tatort» wird zu Pen & Paper-Rollenspiel auf Twitch

Toter Influencer am fiktiven Flussufer

Unter dem Titel «Gaiglreuth – Tot klickt gut» geht es am 2. und 4. April ab 19 Uhr bis ca. 22 Uhr auf dem ARD–Twitch–Kanal in das fiktive bayerische Örtchen Gaiglreuth. Wie der Sender im Vorfeld verrät, wird es in diesem ersten Pen & Paper–«Tatort» um einen bekannten Influencer gehen, der tot am Ufer des Sees aufgefunden wird. Das Publikum kann im Chat miträtseln und dabei entscheidende Hinweise geben. Zuschauen kann übrigens auch, wer auf dem ARD–Twitch–Kanal noch kein Konto hat.