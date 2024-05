«Tatort», «WWM» und mehr: Die TV-Highlights zu Pfingsten 2024

19. Mai: «Raya und der letzte Drache», Sat.1

Free–TV–Premiere am Sonntag in Sat.1: Im Disney–Animationsfilm «Raya und der letzte Drache» (2021) will die tapfere Kriegerin Raya ihre Heimat Kumandra vor einer bösen Macht schützen. Sie begibt sich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Drachen, der als letzter seiner Art den Frieden in ihrem in verschiedene Reiche zerbrochenen Land wiederherstellen könnte. Auf ihrer Abenteuerreise muss sie sich gemeinsam mit ihrem treuen Begleiter, Gürteltier Tuk Tuk, so einigen Herausforderungen stellen, denn das Schicksal von Kumandra liegt in ihren Händen.