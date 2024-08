«Tatsächlich... Liebe»-Star trennt sich nach 18 Jahren von Ehemann

Ihre bekannteste Rolle ist wohl die der Natalie im Weihnachtsfilm «Tatsächlich... Liebe», in der sie das Happy End mit Hugh Grants (63) Charakter findet. Im echten Leben hat sich Martine McCutcheon (48) nun nach 18 gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Jack McManus getrennt – beziehungsweise er von ihr. Das teilte sie ihren 620.000 Followerinnen und Followern am Donnerstag (22. August) in einer Instagram–Story mit.