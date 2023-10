«Taub auf allen Ohren»: Andrea Kiewel kritisiert die «Tagesschau»

Die Moderatorin Andrea Kiewel (58) hat mit deutlichen Worten ihre ARD–Kollegen in der «Tagesschau» kritisiert. In einem Gastbeitrag für die «Jüdische Allgemeine» schrieb sie, dass die Verantwortlichen der Hauptnachrichtensendungen der ARD «taub auf allen Ohren» gewesen seien, als sie über den mutmasslichen israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza berichteten.