Taylor Ann Hasselhoff, die einst in der Reality-TV-Show «Rich Kids Of Beverly Hills» zu sehen war, erklärte «People» über die Zeremonie: «Ich glaube, ich fing an zu weinen, als ich meinen Vater sah, weil er so ein grosses Licht in meinem Leben war. Er ist auch einfach so eine Unterstützung und so liebevoll, und ich weiss, wie sehr er sich um mein Wohlbefinden und mein Glück sorgt», sagte sie dem Magazin zudem.