Taylor Lautner: So nahe steht er Ex-Freundin Taylor Swift wieder

Zwar hätten beide versucht, auch direkt nach der Trennung in Kontakt zu bleiben, dieser sei aber schliesslich «verloren gegangen» und eine lange Zeit habe man überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Der Grund dafür: Er sei einfach noch zu jung gewesen, um sofort in einen Freundschaftsmodus zu schalten. Dennoch habe er immer «den grössten Respekt vor ihr als Person» gehabt. «Sie ist einfach ein wundervoller Mensch. Und es ist ziemlich toll, wenn man sie in seinem Leben hat», so Lautner weiter.