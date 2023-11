Taylor liebt Taylor: «Twilight»-Star feiert ersten Hochzeitstag

Der Schauspieler äussert sich humorvoll zu einer kleinen Tanz–Szene in dem Clip: «Ich liebe dich... aber niemand musste sehen, wie ich meine Hüften so bewege.» In den Kommentaren amüsieren sich Fans währenddessen über die Lied–Auswahl zu dem Video: Es ist «You Are In Love (Taylor's Version)» von Taylor Swift (33) – eine weitere Taylor, mit der der Schauspieler in der Vergangenheit sogar kurz zusammen war. Seine Frau wiederum ist seit Langem ein grosser Fan des Popstars. Gemeinsam besuchte das Paar in diesem Jahr ein Taylor–Swift–Konzert und liess sich für Instagram zu dritt ablichten.