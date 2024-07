Taylor Swift begrüsst Münchner Fans mit einem «Servus»

Für Swift geht es anschliessend weiter ins benachbarte Polen, wo sie in der Hauptstadt Warschau insgesamt drei Konzerte geben wird. Danach folgen drei Auftritte in Wien, ehe sie ihre Europa–Tournee mit fünf London–Konzerten im Wembley–Stadion beenden wird. Im Oktober endet für Taylor Swift dann die Konzertpause. Aktuell sind Auftritte in Miami, New Orleans, Indianapolis, Toronto und Vancouver in den USA und Kanada geplant.