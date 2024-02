Taylor Swift beim Super Bowl: Nervenschlacht endet mit Märchenkuss

Taylor Swift jubelt: «Unglaublich»

«Oh mein Gott», sagte die Sängerin zu dem Tight End, während sie ihn fest umarmte und mehrmals küsste. «Unglaublich!» fügte sie hinzu und klopfte ihm auf den Rücken. Travis Kelce und die Chiefs besiegten die 49ers am Sonntag in der Verlängerung im Allegiant Stadium in Las Vegas mit 25 zu 22. Erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatten sie den Ausgleich geschafft. Umso grösser war dann die Freude beim Team und seinen Fans – allen voran Taylor Swift, die unter anderem in Begleitung ihrer besten Freundin gekommen war, Schauspielerin Blake Lively (36). Swift fieberte das ganze Spiel über eifrig mit, und auch ihr Outfit sorgte für viel Beachtung in den US–Medien. Die Sängerin trug ein schwarzes Korsett und Jeans mit einer massgeschneiderten «87»–Halskette.