Taylor Swift bricht erneut Chart-Rekord und überflügelt Elvis Presley

Bis Swift das eingeholt hat, dürfte es wohl noch etwas dauern. Für seinen jetzigen Erfolg hat der Popstar lange gearbeitet. Ihr erstes Nummer–eins–Album war «Fearless», das Ende 2008 erschien und sich elf Wochen lang an der Spitze der Hitliste hielt. Es folgten die Alben «Speak Now», das sechs Wochen Nummer eins war, «Red», das es sieben Wochen schaffte, «1989», das wieder elf Wochen an der Spitze blieb und «Reputation», das dort vier Wochen verweilte. «Lover» blieb eine Woche an der Spitze. «Folklore» konnte sich wieder acht Wochen halten und «Evermore» vier.