Taylor Swift bricht wieder Rekord: Umsatzstärkste Tournee aller Zeiten

Swifties aus aller Welt waren am Wochenende zum BC Place in Vancouver/Kanada zu den letzten drei Auftritten von Taylor Swifts fast zweijähriger «Eras Tour» geströmt, die sie durch 19 Länder geführt hatte. Die letzte Show gab sie am Sonntagabend (8. Dezember). Um 23:16 Uhr Ortszeit endete die «Eras Tour» laut «Vancouver Sun» offiziell. Damit schliesst sich auch ein Stück Musikgeschichte. Denn mit ihrer Welttour hat Taylor Swift neue Massstäbe gesetzt.