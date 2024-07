Taylor Swift bringt in der Schweiz die Erde zum Beben

«The Eras Tour» von Taylor Swift ist eine «Reise durch die musikalischen Phasen» ihrer Karriere und so sind Lieder aus allen Studioalben der erfolgreichen Musikerin zu hören. Swift kommt mit ihrer Show auch nach Deutschland. Sie wird am 17., 18. und 19. Juli in der Veltins–Arena in Gelsenkirchen auftreten. Es folgen zwei Auftritte am 23. und 24. Juli in Hamburg (Volksparkstadion). Im Münchner Olympiastadion wird sie anschliessend am 27. und 28. Juli zu sehen sein.